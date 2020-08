Iouri Podladtchikov: le corps ne suit plus

Le champion olympique de half-pipe Iouri Podladtchikov prend sa retraite. A 31 ans, le Zurichois aux trois médailles mondiales a le corps fatigué par de trop nombreuses blessures.

'I-Pod' a marqué l'histoire du snowboard suisse pendant plus d'une décennie, mais il a récemment dû faire face à des blessures à répétition. Podladtchikov a connu son plus grand succès en 2014 dans le pays de ses parents, lorsqu'il a été couronné champion olympique de half-pipe à Sotchi. Alors qu'il avait commencé sa carrière sous drapeau russe, Podladtchikov a remporté trois médailles aux Championnats du monde pour la Suisse (1x or, 2x argent), sept médailles aux X-Games et est monté 14 fois sur le podium en Coupe du monde.

Les dernières années de sa carrière ont été marquées par des blessures et des problèmes de santé. Podladtchikov n'a participé qu'à six compétitions depuis qu'il s'est déchiré le ligament croisé lors des Championnats du monde en 2017 à la Sierra Nevada. Son corps ne s'est jamais complètement remis de sa dernière chute grave lors des Championnats du monde à Park City quand il s'était déchiré le tendon d'Achille à l'entraînement.

/ATS