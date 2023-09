L'Australie ne devrait pas voir les quarts de finale, sauf miracle

Une semaine après sa défaite historique contre les Fidji - la première depuis 79 ans-, l'Australie n'est plus maîtresse de son destin après son revers concédé, dimanche à Lyon, contre le Pays de Galles (40-6). En réalité, il faudrait un miracle pour que les Wallabies évitent une élimination dès le stade des poules. On voit cependant mal les Fidjiens s'incliner contre la Géorgie et le Portugal.

Les doubles champions du monde 1991 et 1999 se sont cassés les dents sur une défense galloise intransigeante, incapables de signer le moindre essai.

Entre pénalités, transformation et drop, Gareth Anscombe, entré à la 12e minute pour Dan Biggar, a accumulé 21 points. Les trois essais gallois du match ont été signés par Gareth Davies (3e), Nick Tompkins (47e) et Jac Morgan (78e).

Plus tôt dans la journée, dans le groupe B, l'Ecosse s'est relancée après sa défaite contre l'Afrique du Sud en obtenant un précieux succès sur les Tonga (45-17).

/ATS