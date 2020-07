Le tournoi de reprise à Washington annulé

Le tournoi de Washington, qui devait marquer la reprise du circuit masculin le 13 août, a été annulé en raison de l'ampleur de la pandémie de coronavirus aux Etats-Unis, a annoncé mardi l'ATP.

Les doutes quant à la tenue de l'US Open amplifient de jour en jour.

'Devant les incertitudes persistantes affectant la planification d'événements, la décision a été prise d'annuler le tournoi', ont déclaré les organisateurs dans un communiqué.

'Il y a trop de problèmes externes non résolus, notamment des restrictions de voyages internationaux et l'évolution inquiétante du contexte sanitaire et sécuritaire, ce qui nous a forcés à prendre cette décision, par souci d'équité envers les joueurs', déclare Mark Ein, directeur du tournoi, un ATP 500, cité dans le communiqué.

De nombreux pays ont fermé, partiellement ou totalement, leurs frontières afin d'endiguer la propagation du coronavirus qui a fait quelque 610'000 morts dans le monde.

Cette annulation reporte encore la reprise de la saison masculine, à l'arrêt depuis début mars à cause de la pandémie.

Elle est désormais censée reprendre le 22 août avec le Masters 1000 de Cincinnati, exceptionnellement programmé à New York cette année.

Cependant, la situation sanitaire aux Etats-Unis, pays le plus touché au monde par le coronavirus avec plus de 140'000 décès pour plus de 3,8 millions de cas déclarés, fait douter de sa tenue, tout comme celle de l'US Open.

Ce qui doit être le premier tournoi du Grand Chelem depuis l'arrêt du circuit est censé démarrer dans la foulée, le 31 août à New York.

Plusieurs joueurs de premier plan, dont le no 1 mondial Novak Djokovic qui a contracté le virus lors d'un tournoi-exhibition, ont émis des doutes sur leur venue à Flushing Meadows.

/ATS