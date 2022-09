Schäuble/Ahumada en chocolat

Jan Schäuble et Raphael Ahumada ont manqué de peu la première médaille suisse aux Mondiaux d'aviron en Tchéquie. En deux de couple poids léger, les 3es des Européens ont fini à une ingrate 4e place.

Aux trois quarts de la distance de course, le Nidwaldien Schäuble, 22 ans, et le Vaudois Ahumada, 21 ans, occupaient encore la deuxième place, mais dans les 500 derniers mètres, les jeunes Suisses ont dû laisser passer les bateaux italien et ukrainien. Au final, Schäuble/Ahumada ont manqué le podium pour 1''57. La victoire est revenue haut la main aux Irlandais, champions olympiques et tenants du titre.

Frédérique Rol et Patricia Merz ont de leur côté terminé la finale A du deux de couple poids léger dames à la 6e et dernière place.

/ATS