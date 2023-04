Viola Amherd inaugure un bâtiment de Mario Botta à Tenero

La conseillère fédérale Viola Amherd a inauguré vendredi le nouveau bâtiment principal du Centre national de sport de Tenero (CST). Il a été réalisé par l'architecte Mario Botta. Le Parlement avait approuvé un crédit de 45,1 millions de francs pour les travaux.

Le CST est le deuxième grand centre d'encouragement du sport de la Confédération avec celui de Macolin, rappelle l'Office fédéral du sport (OFSPO) dans un communiqué. Il était devenu trop petit pour faire face à la forte augmentation de la demande dans les domaines du sport populaire et de performance.

Le nouveau bâtiment abrite une double salle de gymnastique artistique et aux agrès, des salles de théorie et une cafétéria de 400 places. Cet agrandissement est un 'jalon dans le développement du CST et pour l'encouragement du sport par la Confédération', a déclaré la ministre des sports, citée dans le communiqué.

Chaque année, le centre de Tenero (TI) accueille 40'000 enfants et jeunes de toute la Suisse. Sa cuisine prépare environ 340'000 repas, tendance à la hausse.

Le CST existe depuis 1984. Il y a dix ans, il avait été agrémenté d'un nouveau camping, également réalisé par Mario Botta, et de terrains de foot supplémentaires.

