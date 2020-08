Wawrinka s'impose en trois sets pour son retour

Stan Wawrinka (ATP 17) a comme prévu signé un retour gagnant lundi, 172 jours après son dernier match joué sur l'ATP Tour.

Mais le Vaudois a eu besoin de trois sets (6-1 4-6 6-1) pour prendre la mesure du Russe Roman Safiullin (ATP 178) au 2e tour du Challenger de Prague.

Premier membre du top 50 à renouer avec la compétition officielle, Stan Wawrinka aurait dû s'imposer en deux manches face à un joueur de 23 ans dont le meilleur classement est une 170e place obtenue en février. Mais il n'a pas témoigné de la rigueur nécessaire pour s'éviter de jouer les prolongations sur la terre battue tchèque.

Parfois suffisant et trop impatient à l'échange, le triple vainqueur de Grand Chelem a ainsi connu une grosse baisse de régime alors qu'il menait tranquillement 6-1 2-1 service à suivre. Il a ainsi offert deux breaks à Roman Safiullin, qui a conclu le deuxième set sur une grossière faute en coup droit de son adversaire.

Stan Wawrinka a toutefois su serrer sa garde à l'entame de la manche décisive, sonnant la révolte en signant un premier break d'entrée. Bien plus appliqué que durant le deuxième set, il a conclu cette partie en 1h50' pour obtenir le droit d'affronter l'Allemand Oscar Otte (ATP 217) en 8e de finale.

Son prochaine adversaire ne devrait pas non plus être en mesure de le gêner plus que de raison. Mais Stan Wawrinka devra certainement se montrer plus constant si la logique est respectée et qu'il retrouve en demi-finale l'Allemand Philipp Kohlschreiber (ATP 74), ex-no 16 mondial.

/ATS