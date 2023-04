Capela et les Hawks en play-off, face à Boston

Atlanta n'a pas laissé passer sa première opportunité d'atteindre les play-off en NBA. Les Hawks se sont imposés 116-105 mardi à Miami, grâce notamment aux 21 rebonds de Clint Capela.

Les Hawks ont survolé les débats sous les panneaux dans ce premier match du play-in opposant le 7e au 8e de la saison régulière, pour obtenir le droit de défier Boston dès samedi en quart de finale de la Conférence Est. Ils ont capté 63 rebonds contre 39 pour Miami, qui devra battre Toronto ou Chicago afin de se hisser en play-off.

Atlanta a notamment réussi 22 rebonds en phase offensive, dont 8 signés Clint Capela. Auteur également de deux contres et d'une passe décisive, le pivot genevois n'avait atteint qu'une seule fois les 20 rebonds en saison régulière. Il n'a en revanche marqué que 4 points (2/3 au tir, 0/4 au lancer-franc) face au Heat.

Sept Hawks ont pourtant inscrit 10 points ou plus. Leur meilleur marqueur fut Trae Young, auteur de 25 points malgré un piètre 1/8 à 3 points. Le meneur All Star a réussi en outre 7 rebonds et 6 passes décisives dans une partie où les quatre joueurs sortis du banc d'Atlanta ont cumulé 53 points.

Les Hawks, qui ont compté jusqu'à 24 points d'avance dans le deuxième quart (63-39), ont parfaitement géré leur affaire lorsque Miami est revenu à cinq longueurs avec sept minutes à jouer dans le troisième quart-temps (71-66). Ils feront figure d'outsiders au 1er tour des play-off face aux Boston Celtics, qui ont remporté les trois duels livrés cette saison.

/ATS