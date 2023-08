Giancarlo Sergi va quitter la présidence de Swiss Basketball

Swiss Basketball va devoir se chercher un nouveau président. Giancarlo Sergi a annoncé, samedi, sa volonté de remettre son mandat en mai 2024, soit lors de la prochaine assemblée générale.

'Servir en tant que président de Swiss Basketball a été l'un des privilèges les plus marquants de ma carrière', précise, dans un communiqué, Giancarlo Sergi, élu en 2014, puis réélu au poste de président tant en 2018, qu'en 2022. 'Je suis profondément reconnaissant pour les opportunités et les expériences que ce rôle m'a apportées. Même s'il est temps désormais de laisser ma place, je crois fermement en l'avenir radieux du basketball suisse et suis convaincu que la fédération continuera de prospérer.'

'Cela faisait déjà quelques semaines que j'avais pris cette décision, faute de temps', souligne l'intéressé à Keystone-ats. 'C'est un cycle de dix ans qui va s'achever.' Giancarlo Sergi est, depuis un an, le directeur général du Béjart Ballet Lausanne. Une activité professionnelle qui l'avait déjà vu réduire ses activités au sein de Swiss Basketball.

La succession de Sergi est donc ouverte. Elle attise déjà les convoitises. L'actuel président confirme avoir rencontré Thabo Sefolosha, mercredi. L'ex-joueur de la NBA pourrait être l'un des candidats à sa succession.

