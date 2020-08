Lakers et Clippers ont voté pour l'arrêt de la saison

Les Los Angeles Lakers de LeBron James et les Los Angeles Clippers ont voté pour l'abandon de la saison NBA, ont rapporté plusieurs médias mercredi soir.

Les Lakers et les Clippers, les deux grands rivaux et favoris pour le titre en NBA, ont exprimé ce souhait lors d'une réunion d'urgence impliquant toutes les équipes encore en lice dans les play-off, qui se déroulent dans la bulle de Disney World. ESPN, The Athletic et Yahoo Sports l'ont affirmé de concert. Selon eux, les onze autres équipes préfèrent poursuivre la saison.

Cette réunion d'urgence s'est tenue consécutivement au boycott par les Milwaukee Bucks de leur match contre les Orlando Magic plus tôt. Une initiative soutenue par les autres joueurs des équipes qui devaient également jouer mercredi et qui a contraint la NBA à reporter les trois matches au programme.

'Au cours des derniers jours dans notre Etat, le Wisconsin, nous avons vu la terrible vidéo de Jacob Blake et les tirs supplémentaires sur les manifestants. Malgré le plaidoyer écrasant pour le changement, il n'y a pas d'action, donc nous ne pouvons pas nous concentrer aujourd'hui sur le basket', ont justifié les joueurs des Bucks.

Leur décision a surpris les joueurs du Magic d'Orlando, qui ont confié ne 'pas avoir été au courant de l'initiative, tout en y adhérant'. Barack Obama a quant à lui félicité sur Twitter 'les joueurs qui défendent ce en quoi ils croient', ajoutant 'il faudra que toutes nos institutions défendent nos valeurs'.

Les discussions pour savoir quelle suite donner à la saison doivent reprendre jeudi, tandis qu'aucune annonce de boycott n'a été faite par les équipes devant jouer ce jour-là, même si leur tenue est menacée. La Ligue tiendra de son côté un conseil d'administration, impliquant les dirigeants et propriétaires de franchises, pour 'répondre aux préoccupations des joueurs', a-t-elle annoncé.

