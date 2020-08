Le Champion en titre assure

Toronto, le tenant du titre, et Boston ont fait un pas de plus vers les demi-finales de la Conférence Est. Les Raptors et le Celtic mènent 3-0 devant respectivement Brooklyn et Philadelphia.

Toronto s'est imposé 117-92 face aux Nets grâce notamment aux 26 points du Camerounais Pascal Siakam. Quant à Boston, il a battu les 76ers 102-94 malgré la performance XXL de Joel Embiid crédité de 30 points et de 13 rebonds.

Dans le match le plus attendu de la journée, les Clippers ont repris la main devant Dallas. La franchise de Los Angeles s'est imposée 130-122 pour mener 2-1 dans la série. Auteur de 36 points, Kawhi Leonard a été le grand homme d'une rencontre marquée par la blessure de Luka Doncic. Le prodige slovène de Dallas s'est foulé la cheville gauche lors du troisième quarter. Il a pu revenir sur le parquet lors de l'ultime période pour signer malgré les circonstances un triple double (13 points, 10 rebonds et 10 assists).

/ATS