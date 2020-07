Les Clippers battent Orlando pour la reprise des matches amicaux

Les Los Angeles Clippers ont battu le Magic d'Orlando (99-90) mercredi pour le premier match préparatoire à la reprise de la saison NBA.

Cette rencontre était l'occasion de découvrir à quoi ressembleront les rencontres dans la bulle de Disney World. Dénué de toute ambiance ou presque, huis clos oblige, le jeu a repris plus de quatre mois après l'interruption du championnat en raison du coronavirus. Avec, comme le protocole l'a prévu, les membres d'encadrement et les remplaçants disséminés à distance de 1,80 m les uns des autres chacun sur son siège, mais non masqués.

Non loin, au sein de l'Arena, une des trois salles où se joueront les matches avec le HP Field House et le Visa Athletic Center, les officiels postés devant leur table de marques portent en revanche tous un masque. Une vitre en plexiglas les prémunit de tout contact direct avec les arbitres et les joueurs.

Immédiatement, ce qui saute aux yeux est encore au second plan: un écran géant, sur lequel défilent diverses animations relatives aux équipes, qui couvre jusque derrière les panneaux toute la longueur d'un parquet épuré, avec pour seul logo celui de la NBA au centre et les mots 'BLACK LIVES MATTER' au-dessus.

Un dispositif de haute technologie qui a impressionné Evan Fournier. 'Comment ils ont aménagé la salle de match ! Très lourd. Juste, il y a tellement de graphismes qu'on a l'impression d'être dans NBA2K' (un jeu vidéo), a tweeté l'arrière français du Magic avant un match où il ne s'est pas particulièrement illustré (2 points, 3 passes).

Trois autres matches se jouaient mercredi. Denver a battu Washington (89-82), Miami est venu à bout de Sacramento (104-98) et les Pelicans de la Nouvelle-Orléans, bien que privés de leur jeune star Zion Williamson qui a quitté Orlando pour raisons familiales, ont facilement disposé de Brooklyn (99-68).

/ATS