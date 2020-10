Les Lakers annoncent la couleur d'entrée de jeu

Les Lakers ont annoncé la couleur d’entrée de jeu. Victorieux 116-98 de Miami dans l’acte I, ils s’avancent comme les grandissimes favoris de la finale de la NBA disputée dans la bulle d’Orlando.

Anthony Davis, avec ses 34 points, et LeBron James, auteur d’une performance XXL avec 25 points, 13 rebonds et 9 assists, ont mené les Lakers vers une victoire fort probante. Miami n’avait pas les moyens de contester la supériorité adverse. Il est vrai que le Heat a joué de malchance lors de ce premier match avec la sortie sur blessure à la pause de Goran Dragic touché au pied. Par ailleurs, Jimmy Butler doit composer avec une cheville gauche douloureuse et Bam Adebayo avec une épaule gauche en vrac.

Dominateurs au rebond – 54-36 – et adroits derrière la ligne des 3 points avec 15 tirs primés, les Lakers ont survolé une rencontre au cours de laquelle ils ont compté un avantage de.... 32 points à la 31e minute (87-55). Miami n’a fait illusion qu’en début de rencontre. Le Heat a, en effet, signé un partiel de 13-0 pour mener 23-10. Avant de s’attirer les foudres des Lakers qui ont entré 9 des 11 tirs à 3 points tentés lors des 16 dernières minutes de la première période.

L’acte II de cette finale se disputera vendredi.

/ATS