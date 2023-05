Une finale Miami - Denver

Boston n'écrira pas l'histoire ! Battu 103-94 sur leur parquet par Miami, les Celtics ne sont pas devenus la première équipe à remporter une série de NBA après avoir perdu les trois premiers matches.

Tête de série no 8 de la Conféence Est, le Heat disputera la septième finale de son histoire. Il visera face à Denver un quatrième sacre après les titres de 2006, 2012 et 2013. Battu au buzzer samedi lors de l'acte VI sur une claquette de Derrick White, Miami s'est appuyé sur une défense de fer pour forcer la décision dans ce match décisif. Jimmy Butler (28 points) et ses coéquipiers ont également été à leur avantage sur les tirs primés avec un 14 sur 28 qui tranche avec le terrifiant... 9 sur 42 des Celtics.

Il est vrai que Boston a payé un lourd tribut à la blessure de Jayson Tatum. L'atout maître des Celtics s'est sévèrement tordu la cheville gauche dès sa première action. Il a dû composer avec la douleur durant toute la rencontre pour rendre une feuille de statistiques sans doute indigne de son talent (un 5 sur 13 pour un total de 14 points).

Battu à domicile par l'Atlanta de Clint Capela lors du premier match des play-in, le Heat espère désormais conclure victorieusement son improbable parcours dans ces séries finales. L'acte I de la finale se déroulera jeudi à Denver. Victorieux 4-0 des Lakers en finale de la Conférence Ouets, les Nuggets auront l'avantage de la fraîcheur dans la mesure où leur dernier match remonte au... 22 mai.

/ATS