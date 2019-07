Triplé jurassien aux championnats de Suisse de vélo trial

Les Jurassiens ont fait un carton ce week-end en vélo trial à Moudon dans le canton de Vaud. Pour la deuxième année consécutive, le podium des championnats de Suisse est occupé par trois cyclistes de la région. Lucien Leiser de Courroux a décroché samedi le titre national dans la catégorie Élite 20 pouces devant Johan Buchwalder de Vicques et Loïc Vuillème de Delémont.





Une famille de Bévilard réalise le triplé en juniors !



Yan Fringeli de Develier a, quant à lui, pris la troisième place dans la catégorie Élite 26 pouces derrière le Bernois Tom Blaser et l’Argovien Jonas König. Mieux encore, une famille du Jura bernois s’est appropriée le podium de la catégorie Juniors (20 et 26 pouces). Vito Gonzalez a été sacré champion de Suisse devant son frère Loris. Derrière les deux frangins, on retrouve... leur cousin Luca, tous issus de Bévilard.





Lucien Leiser prend la deuxième place en Coupe de Suisse



Le lendemain, dimanche, s’est déroulé la 3e manche de Coupe de Suisse. Lucien Leiser a cette fois pris la deuxième place derrière Tom Blaser dans la catégorie Élite. Johan Buchwalder a pris la 4e place devant Yann Fringeli tandis que Loïc Vuillème s’est classé 7e. /comm+jpi