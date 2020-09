Tour de France: Marc Hirschi gagne en solitaire la 12e étape

Fantastique Marc Hirschi (Sunweb)! Le jeune coureur suisse a gagné en solo la 12e étape du Tour de France, entre Chauvigny et Sarran (218 km). Le Slovène Primoz Roglic a conservé le maillot jaune.

Hirschi, qui avait déjà frôlé la victoire à deux reprises depuis le début du Tour, est cette fois parvenu à aller au bout. Le Bernois de 22 ans, qui dispute la Grande Boucle pour la première fois, a attaqué à 28 km de l'arrivée dans la difficile ascension du Suc au May.

Il a ensuite résisté au retour de ses poursuivants sur des routes étroites et sinueuses qui favorisaient l'action d'un homme seul. Le champion du monde espoirs 2018 a ainsi réussi le plus beau coup de sa prometteuse carrière. Il a devancé le Français Pierre Rolland de 46 secondes.

Hirschi, qui vient d'Ittigen comme son modèle et mentor Fabian Cancellara, avait déjà fini 2e de la 2e étape et 3e de la 9e étape. A chaque fois, la victoire lui avait échappé de très peu. Son tempérament offensif - il a été logiquement désigné coureur le plus combatif du jour - a été récompensé avec ce succès qui devrait être suivi par beaucoup d'autres.

