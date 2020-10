Camille Balanche championne du monde !

Une Locloise trône au sommet du VTT de descente. Camille Balanche a décroché ce dimanche la couronne de championne du monde de la spécialité à Leogang. En Autriche, la citoyenne de Bienne a su dompter toutes ses adversaires et la boue du tracé pour l’emporter. Elle a relégué la Française Myriam Nicole, sa plus proche poursuivante, à 3’’ après un peu plus de 5’ de course. La Slovaque Monika Hrastnik a pris le 3e rang. Championne d’Europe l’an dernier, Camille Balanche s’installe désormais sur le toit mondial de sa discipline. La Neuchâteloise de 30 ans n’avait encore jamais empoché la moindre médaille lors des championnats du monde. /msc