« Le Tour de Romandie sera quand même une belle fête pour la région »

La caravane du Tour de Romandie va traverser le Jura bernois d’ici six jours. La 2e étape emmènera les cyclistes de La Neuveville à St-Imier jeudi pour une course de 165,7 km. 19 équipes du World Tour ainsi que l’équipe de Suisse seront au départ de l’épreuve qui commencera mardi à Oron, avec un prologue autour de la commune vaudoise, pour s’achever par un contre-la-montre dimanche prochain à Fribourg.



Repoussée d’une année, cette 74e édition sera particulière en raison de la pandémie de Covid-19. Elle se déroulera dans une bulle sanitaire. Le public pourra se disperser le long du tracé selon les normes en vigueur, mais n’osera pas approcher les coureurs lors du départ et de l’arrivée qui se tiendront à huis clos. Pas de quoi gâcher l’événement, selon John Buchs, le président du comité d’organisation de l’arrivée à St-Imier qui dispose d'un budget de 110'000 francs : « Pour nous, ce sera un grand jour de fête, malgré tout nous pourrons applaudir les coureurs. Et il faut aussi tenir compte de l’impact médiatique. Nous aurons une heure de direct à la télévision lors de laquelle 16 millions de personnes pourront voir les plus beaux coins de notre région ». Au cours de près de deux ans de travail, la situation sanitaire a mis le comité d’organisation face à plusieurs défis : « Le plus important concerne la logistique. Il nous a fallu louer beaucoup plus de barrières et réquisitionner beaucoup plus de personne pour la sécurité et nous devrons équiper tout le monde de masques et de gel », poursuit John Buchs.