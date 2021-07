Marc Donzé et Marianne Froidevaux annoncent la couleur

Le Trophée du Doubs a commencé dans le froid et sous la pluie. La 1re étape est revenue mercredi soir à Marc Donzé après les 6,5 km parcourus entre Biaufond et les Bois. Avec un chrono de 19’28’’, le cycliste taignon a devancé le Delémontain Laurent Beuret (+1’47’’) et Nicolas Bialon de Montalchez (+2’03’’). Côté féminin, c’est la Brelottière Marianne Froidevaux qui l’a emporté en 23’14’’. La Vadaise Sandra Stadelmann Hushi (+53’’) et Lyne Dubois de la Ferrière (+2’32’’) complètent le podium. A noter que 55 coureurs ont pris le départ. /comm+emu