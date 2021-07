Lyne Dubois et Alexis Cohen remportent le Trophée du Doubs

Le Trophée du Doubs a rendu son verdict. Au terme de la 5e étape mercredi soir, le classement général de la course cycliste a été remporté par Lyne Dubois. L’habitante de La Ferrière devance la Jurassienne Marianne Froidevaux et Carole Perrot, de Prêles. Chez les hommes, la victoire est revenue à Alexis Cohen. Le Neuchâtelois termine devant les Tramelots Pavel Hasler et Micha Kloetzli.

La cinquième et dernière étape qui s’est déroulée entre Soubey et Saignelégier a été gagnée par la Neuchâteloise Chrystelle Baumann. Cette dernière a précédé de 1’27’’ la Jurassienne Sandra Stadelmann Hushi et de 3’33’’ la Bernoise Lyne Dubois. Le podium des messieurs est similaire à celui du classement général. Alexis Cohen a devancé Pavel Hasler (+1’07’’) et Micha Kloetzli (+1’22’’). /alr