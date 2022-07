De l’équipe nationale d’Ukraine au Trophée du Doubs

Le Trophée du Doubs a pris des airs de course internationale ces dernières semaines. Plusieurs cyclistes ukrainiens et ukrainiennes ont pris part aux deux dernières manches de l’épreuve jurassienne ces deux derniers mercredis. Les Ukrainiennes ont même paré les podiums de jaune et de bleu lorsqu’elles ont signé un triplé aux trois premières places la semaine dernière entre La Goule et Le Noirmont. Ce mercredi encore, à l’amorce d’une dernière pente raide à Saignelégier surgit soudain un maillot de l’équipe nationale d’Ukraine. Au bout de l’effort, Iryna Shimanska, 19 ans, est la première femme à franchir la ligne d’arrivée, à 1'500 km de chez elle. « Ça me plaît beaucoup de courir ici où c’est montagneux. Oui, je suis heureuse de la victoire, malgré tout ce qui se passe », confie la jeune athlète qui a devancé la Taignonne Odile Spycher et sa compatriote Yelyzaveta Frolova, âgée de 16 ans.