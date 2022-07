Le cyclisme féminin n’a pas vraiment la cote dans la région

Un sport difficile

Dans la région, une seule athlète court régulièrement en vélo de route dans des compétitions internationales. Il s’agit de Lise-Marie Vallat, plus connue sous son nom de jeune fille Henzelin. Pour elle, il est compliqué d’expliquer pourquoi ce sport peine à trouver des adhérentes dans notre canton. Elle remarque tout de même que de plus en plus de dames commencent le vélo, mais très peu sont intéressées par la compétition. Elle l'explique par le fait qu’il s’agit d’un sport très exigeant physiquement et mentalement et qui demande beaucoup d’investissement. Elle ajoute également que dans les clubs l’encadrement « n’est peut-être pas assez personnalisé » et qu’il faudrait faire plus de différence dans la formation des femmes et des hommes. Mais Lise-Marie Vallat se réjouit de la belle vitrine que va offrir le Tour de France à la discipline. /lge