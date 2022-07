Camille Balanche gagne encore

Camille Blanche est une nouvelle fois intraitable. La vététiste neuchâteloise, résidente à Bienne, a remporté samedi la descente lors de l'étape de Coupe du monde à Snowshoe aux États-Unis. Elle fête ainsi son troisième succès de la saison. Elle en a également profité pour conforter sa place de leader du général.

Samedi, Camille Balanche a précédé d'un peu plus de quatre secondes la Française Myriam Nicole. L'Allemande Nina Hoffmann a complété le podium à plus de six secondes de la Suissesse. /ATS-lge