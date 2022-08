Camille Balanche en sursis pour les mondiaux

Swiss Cycling a dévoilé ce mercredi la liste définitive des athlètes sélectionnés en vue des championnats du monde de VTT qui se tiendront aux Gets, du 24 au 28 août. Si le nom de Camille Balanche y figuree en descente VTT, sa participation demeure très incertaine. La Locloise qui réside à Bienne s’était fracturée la clavicule à l’entraînement. Elle a été opérée il y a moins de dix jours, le lundi 8 août, et se trouve actuellement en pleine phase de rééducation. Néanmoins, la Neuchâteloise n’a pas encore renoncé aux compétitions des Gets dans les Alpes françaises. Elle nous a indiqué mercredi matin par téléphone qu’elle prendra une décision définitive sur son éventuelle participation lundi prochain, le 22 août. Son objectif prioritaire demeure maintenant de se remettre le plus rapidement possible en vue de défendre sa première place en tête du classement général de la Coupe du monde de descente VTT. /mne