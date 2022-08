Le Pump Track fait son show à La Neuveville

C’est la dernière-née des disciplines cyclistes et elle a fait recette samedi sur la piste de La Neuveville. Quelque 1'500 spectateurs ont assisté aux 2es championnats de Suisse de Pump Track sur les bords du lac de Bienne. Cette manifestation comptait également comme manche qualificative pour les championnats du monde de la spécialité, qui se tiendront en novembre au Chili. Elle a ainsi attiré des pilotes étrangers très chevronnés, venus parfois de très loin, puisqu’il y avait même des Américains et un Néo-Zélandais au départ. Membre du comité d’organisation, Sylvain Paratte se plaît à relever les qualités de la piste de La Neuveville. Celle-ci a été créée en mars de l’an dernier et elle s’est déjà taillée une solide réputation internationale. Courte et technique, elle présente un niveau de difficulté très intéressant. Les virages sont serrés, il n’y a pas de longues lignes droites, ce qui nécessite un pilotage très fin.