Tour de France : Pogacar gagne la 10e étape, Vingegaard en jaune

Tadej Pogacar (UAE Emirates) a réagi. Le Slovène a gagné la 6e étape du Tour de France entre Tarbes et Cauterets (145 km). Le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a pris le maillot jaune.

Les deux hommes ont une fois encore écrasé la course lors de cette deuxième étape dans les Pyrénées et la première arrivée au sommet. Attaqué par le vainqueur sortant dans le Tourmalet, avant-dernière difficulté de la journée, Pogacar a pu suivre, contrairement à la veille. Le double vainqueur (2020, 2021) a aussi pu répondre à un démarrage de Vingegaard à 4,6 km de l'arrivée dans l'ultime montée, avant de placer un contre à 2,8 km du but sur lequel son rival danois a été surpris.

Terriblement disputé

Pour sa dixième victoire sur la Grande Boucle, Pogacar s'est imposé en solitaire avec 24'' d'avance sur Vingegaard. Au général, celui-ci s'empare du maillot jaune, mais Pogacar n'est plus qu'à 25''. Ce Tour s'annonce terriblement disputé. L'ancien leader, l'Australien Jay Hindley, se retrouve troisième à 1'34.

Si Pogacar avait montré quelques failles mercredi, il a totalement rassuré ses fans. Même isolé devant face à l'armada Jumbo-Visma, le champion slovène a parfaitement manoeuvré et a marqué des points sur le plan psychologique en parvenant à lâcher Vingegaard, qui n'a donc pas su conclure le travail de sape mené par son équipe, et notamment par l'épatant Wout van Aert.

Place aux sprinters

Vendredi, la 7e étape marquera le retour dans la plaine avec une arrivée à Bordeaux où la Grande Boucle ne s'était plus arrêtée depuis 2010. Après deux journées explosives dans les Pyrénées, le peloton devrait retrouver un peu de calme sur les 169,9 km au départ de Mont-de-Marsan, la ville de Luis Ocaña. Du moins jusqu'au final où les équipes de sprinters devraient prendre le relais sur un parcours plat.

Avec 81 étapes, Bordeaux est, après Paris, la ville qui a accueilli le plus souvent le Tour de France. Mais la course ne s'y était plus arrêtée depuis treize ans lorsque Mark Cavendish s'était imposé. Le Britannique aura une nouvelle occasion de battre le record de victoires d'étapes dans le Tour de France qu'il détient avec Eddy Merckx (34).

