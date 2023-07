Roger Beuchat : « Le duel Vingegaard-Pogaçar me rappelle Fignon-LeMond »

Dix petites secondes, c'est tout ce qui sépare Jonas Vingegaard et Tadej Pogaçar après 15 jours de course sur le Tour de France. Alors que le peloton est au repos ce lundi, le maillot jaune danois et son rival slovène sont au coude-à-coude aux deux premières places du classement général quasiment depuis le départ de la Grande boucle. « C’est un duel fantastique. On peut remonter loin, il y a eu Ulrich-Armstrong, mais dans mes souvenirs d’anciens, ça me rappelle le duel entre Laurent Fignon et Greg LeMond (NDLR en 1989). À la fin, ce sont huit secondes qui les séparent », se souvient l’ancien coureur professionnel jurassien Roger Beuchat. Il reste six étapes pour les départager, notamment un contre-la-montre ce mardi et deux étapes de montagne mercredi et samedi.