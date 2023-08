David Gysling 2e du Grand Raid, Micha Klötzli 16e

Un peu du Jura bernois sur le podium du Grand Raid. Ancien habitant de Péry-La Heutte désormais domicilié à Saxon, David Gysling s’est classé 2e samedi en Valais. Il a mis 6h06’14’’ pour avaler les 125 km du parcours avec 5'025 m de dénivelé positif entre Verbier et Grimentz. Il a fini avec 1’36’’ de retard sur le vainqueur allemand Andreas Seewald, alors que le Bernois Hansueli Stauffer complète le podium à 5’24’’. De son côté, le Tramelot Micha Klötzli a terminé 16e en 6h45’28’’. Chez les dames, Mallory Bart, originaire d’Eschert, a bouclé à la 4e place avec un temps de 8h09’31’’ avec 27’46’’ de retard sur la gagnante allemande Stefanie Dohrn.

Parmi les autres résultats des régionaux, le Tramelot Timé Liechti s’est classé 3e sur le parcours entre Nendaz et Grimentz (93 km), Tobias Buchser de Court a fini 5e entre Hérémence et Grimentz (68 km), Amaël Liechti de Tavannes a pris la 3e place entre Evolène et Grimentz (37 km). Retrouvez tous les résultats de cette 33e édition du Grand Raid ici. /emu