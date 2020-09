L'Italien Ganna roi du « chrono », Küng en bronze

Stefan Küng tient enfin sa première médaille au contre-la-montre des Championnats du monde. Le Thurgovien a terminé troisième à Imola derrière l'Italien Filippo Ganna et le Belge Wout van Aert.

Filippo Ganna est devenu champion du monde du contre-la-montre pour la première fois. Le rouleur transalpin s'est imposé sur les 31,7 km et a devancé van Aert de 26'' et Küng à 29''. Parti pour enlever la médaille d'argent, le champion du monde en titre, l'Australien Rohan Dennis a complètement craqué lors de la deuxième partie de la course.

Souvent malheureux aux Championnats du monde du 'chrono', Küng (26 ans) tient enfin sa première médaille. L'an dernier, le Thurgovien avait pris la 3e place de la course en ligne des Mondiaux. Il y a quelques semaines, le rouleur de l'équipe Groupama avait enlevé le titre de champion d'Europe. Il avait quitté le Tour de France quelques jours avant l'arrivée à Paris pour préparer au mieux ce contre-la-montre mondial. Son choix a été le bon.

Ganna (24 ans) est un spécialiste de la piste. Le coureur de l'équipe britannique Ineos est quadruple champion du monde de la poursuite individuelle. Sur la route, il fête son premier titre mondial. Il est le premier Italien à enlever le titre mondial du contre-la-montre.

/ATS