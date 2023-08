Mathias Flückiger de retour sur la plus haute marche du podium

A la recherche d’une victoire en Coupe du monde depuis son succès à Leogang (AUT) en juin 2022, Mathias Flückiger a renoué avec la victoire – sa sixième en carrière -, dimanche en Andorre.

Dans cette cinquième manche de la saison, le Bernois a réalisé un sacré numéro, prenant la poudre d’escampette dès le premier quart d’une épreuve disputée par 7 degrés et sous la pluie. Deuxième, le Français Thomas Griot (2e à 23'') a signé son meilleur résultat en Coupe du monde. Durant les deux derniers tours, le Tricolore a souvent navigué à 8-10 secondes d'un Flückiger qui aura su trouver les ressources nécessaires pour l'emporter. Auteur d’un début de course en sourdine, Tom Pidcock a fait honneur à son maillot de champion du monde, en seconde partie de course, terminant 3e à 44''.

Outre Flückiger, les Helvètes ont réussi un joli tir groupé avec Lars Forster (6e), Thomas Litscher (8e) et Vital Albin (10e). Victime d’un ennui mécanique au 2e tour, le leader de la Coupe du monde Nino Schurter a dû se contenter de la 12e place. Parti 87e sur la grille de départ, Filippo Colombo, pour son retour sur le circuit de la Coupe du monde, est remonté au 26e rang.

Alessandra Keller proche du doublé

Chez les dames, Alessandra Keller est passée très proche du week-end parfait, en Coupe du monde. En Andorre, deux jours après son succès en short-track, la Nidwaldienne s'est classée 2e, dimanche, en catégorie olympique.

A Pal Arinsal, Alessandra Keller a d'abord répondu au départ rapide de Pauline Ferrand-Prévot (finalement 3e à 1'28''). La championne du monde en titre, rattrapée et dépassée aux alentours de la mi-course, la Suissesse a ensuite tenté de se défaire, au train, de Mona MItterwallner, la championne du monde de marathon. En vain.

En grande forme ces dernières semaines, l'Autrichienne a produit une attaque décisive, lors de l'avant-dernier tour, s'imposant pour la première fois de sa carrière en catégorie olympique.

A l'exception d'Alessandra Keller, distancée de 34'', aucune Suissessse n'a terminé dans le top 10.

/ATS