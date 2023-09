Moolman-Pasio face à Vollering, les Suissesses en arbitres

Le 2e Tour de Romandie féminin, qui débute ce vendredi à Yverdon, promet un duel intense pour la conquête de la victoire.

La Sud-Africaine Ashleigh Moolman-Pasio, lauréate inattendue l'année dernière, défendra son titre face à l'ambitieuse néerlandaise, Demi Vollering.

Les meilleures Suissesses du moment, Marlen Reusser, Elise Chabbey, Petra Stiasny et Jolanda Neff seront présentes pour arbitrer les débats, voire plus.

Ashley Moolman-Pasio (37 ans) ne s'est pas reposée sur ses lauriers, elle n'a certes pas cueilli de grande victoire depuis son sacre de l'an dernier, mais sa sixième place au Tour de France prouve qu'elle est toujours compétitive sur les courses à étapes.

Elle aura fort à faire pour conserver son titre face à Demi Vollering (26 ans), peut-être la meilleure coureuse de la saison 2023. A son triomphe au Tour de France, la plus Suissesse des Néerlandaises - elle vit à Thalwil - a ajouté des victoires à Liège - Bastogne - Liège, l'Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne et les Strade Bianche. Elle a encore enlevé la médaille d'argent lors de la course en ligne des Championnats du monde à Glasgow.

Chabbey attend depuis 2021

Régionale de l'épreuve, Elise Chabbey (30 ans) arrive en forme comme en témoigne la conquête du maillot de la montagne sur le récent Tour de Scandinavie. Exploit qu'elle avait déjà réalisé en juin sur le Tour de Suisse. La Genevoise est toujours à la recherche de ce grand succès depuis sa victoire lors de la 1re étape du Tour de Suisse en 2021.

La première étape constituera en une course en boucles autour d'Yverdon. Le lendemain, place à montagne entre Romont et Torgon avec 2021 m de dénivelé avec le franchissement du col des Mosses et la montée finale vers la station valaisanne.

La course se terminera le dimanche 17 septembre entre la commune genevoise de Vernier et Nyon avec une boucle dans la campagne vaudoise.

Toutes les étapes seront diffusées en direct sur la RTS.

2e Tour de Romandie féminin. Le plan des étapes. Vendredi 15 septembre, 1re étape, Yverdon - Yverdon (144 km). Samedi 16 septembre, 2e étape: Romont - Torgon (110,8 km). Dimanche 17 septembre, 3e étape: Vernier - Nyon (131,9 km).

/ATS