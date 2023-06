Mort de Gino Mäder: le Tour de Suisse se poursuit

Le Tour de Suisse va aller jusqu'à son terme dimanche, malgré la mort du cycliste suisse Gino Mäder, ont annoncé les organisateurs vendredi soir.

En revanche, l'équipe Bahrain-Victorious, dont faisait partie Mäder, 'se retirera du Tour de Suisse et ne participera pas à la course de demain', ont-ils précisé. La décision a été prise 'en concertation avec la famille de Gino Mäder' et 'après avoir consulté les équipes et les coureurs ainsi que l'ensemble du staff du Tour de Suisse'.

La septième étape samedi doit mener les coureurs de Tübach à Weinfelden (184 km). Le premier coureur à passer la ligne sera déclaré vainqueur, mais 'le chronométrage pour le classement général aura lieu 18,8 kilomètres avant l'arrivée', soit juste après la dernière ascension du jour, ont ajouté les organisateurs.

La huitième et dernière étape se déroulera dimanche normalement sous forme de contre-la-montre entre Saint-Gall et Abtwil (26 km).

Quant au Tour de Suisse des femmes, il est maintenu et débutera comme prévu le samedi 17 juin.

Vendredi à la mi-journée, l'équipe Bahrain-Victorious avait annoncé le décès de son grimpeur Gino Mäder des suites de sa lourde chute la veille lors d'une descente à la fin de la cinquième étape.

/ATS