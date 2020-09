Romain Bardet abandonne suite à sa chute

Romain Bardet, qui souffre d'une commotion cérébrale après sa chute, doit abandonner le Tour de France au soir de la 13e étape, a-t-on appris auprès de son équipe AG2R La Mondiale.

Le coureur français a passé des examens au CHU de Clermont-Ferrand après l'arrivée de la course au Puy Mary (Cantal). Il occupait la 11e place du classement.

'La chute a été violente, en descente, et j'ai lutté toute la journée', a déclaré Romain Bardet. 'Les examens médicaux ont confirmé ce que je pressentais et je ne suis pas en mesure de poursuivre la course'.

Deuxième du Tour en 2016 et troisième en 2017, Bardet était la meilleure chance française pour le classement général après la chute de Thibaut Pinot dès la première étape à Nice.

Son abandon est le premier de sa carrière dans le Tour de France auquel il participe chaque année depuis sa première participation en 2013.

Vainqueur de plusieurs étapes de montagne les années précédentes, il avait ramené l'an passé le maillot à pois du meilleur grimpeur.

'Romain a passé un scanner cérébral qui n'a pas révélé de lésion', a précisé le Dr Eric Bouvat, médecin de l'équipe française. 'Il est cependant nécessaire qu'il stoppe ses activités sportives. Sa date de reprise de la compétition sera définie en fonction de l'évolution'.

Note:

Complété

/ATS