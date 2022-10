Tadej Pogacar intouchable

Tadej Pogacar (UAE) a enlevé à Côme la 116e édition du Tour de Lombardie. Le Slovène remporte pour la deuxième année consécutive la dernière grande classique de la saison.

Le double vainqueur du Tour de France (2020 et 2021) s'est imposé au sprint devant l'Espagnol Enric Mas, le seul qui lui a tenu tête, au bout des 253 kilomètres et plus de six heures de course sous un soleil éclatant entre Bergame et Côme. Les deux hommes ont survolé les débats face à une opposition qui a très vite rendu les armes.

Après l'excellent travail de ses équipiers, dont le Bernois Marc Hirschi, pour durcir la course, Tadej Pogacar a placé une attaque décisive dans le Civiglio à 20 km de l'arrivée. Seul Enric Mas a été en mesure de l'accompagner. L'Espagnol a tenté de le surprendre ensuite pour anticiper un sprint qu'il savait perdu d'avance.

Avec Liège-Bastogne-Liège en 2021 et ces deux Tours de Lombardie, le palmarès de Tadej Pogacar est désormais riche de trois succès dans les 'Monuments'.

Cette course était la dernière de Vincenzo Nibali et d'Alejandro Valverde. Comme tous les autres à l'exception d'Enric Mas, l'Italien et l'Espagnol n'ont pas pu peser dans le final malgré leur bravoure légendaire.

