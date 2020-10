Tour d'Espagne: avec Roglic, Dumoulin, Pinot, Carapaz et Froome

Le vainqueur sortant de la Vuelta, le Slovène Primoz Roglic, portera le dossard numéro un dans la prochaine édition de la course qui commencera mardi prochain au Pays basque.

Roglic, maillot jaune du Tour de France jusqu'à la veille de l'arrivée et deuxième au classement final, emmènera une forte équipe Jumbo qui alignera aussi le Néerlandais Tom Dumoulin, vainqueur du Giro 2017, et le grimpeur américain Sepp Kuss.

Les organisateurs ont publié jeudi la liste des engagés qui compte comme prévu le Britannique Chris Froome, le quadruple vainqueur du Tour de France, pour sa dernière course sous le maillot Ineos, et l'Equatorien Richard Carapaz. Ainsi que le Colombien Esteban Chaves (Mitchelton), les Espagnols Enric Mas et Alejandro Valverde (Movistar), qui ont déjà pris place sur le podium final de la Vuelta. Le Français Thibaut Pinot, vainqueur de deux étapes il y a deux ans, est également annoncé aux côtés de son habituel équipier David Gaudu chez Groupama-FDJ.

Chez les sprinters, l'Irlandais Sam Bennett (Deceuninck), maillot vert du dernier Tour de France, l'Allemand Pascal Ackermann (Bora) et le Belge Jasper Philipsen (UAE Emirates) figurent en tête de liste.

Côté suisse, on devrait retrouver Matteo Badilatti et Reto Hollenstein (Israel Start Nation), Mathias Frank (AG2R), Enrico Gasparotto et Gino Mäder (NTT).

