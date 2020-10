Tour d'Italie: Démare gagne la 4e étape au sprint

Le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ) a gagné au sprint la 4e étape du Tour d'Italie, la dernière en Sicile, entre Catane et Villafranca. Le Portugais Joao Almeida (Deceuninck) reste en rose.

Cette étape de 140 km entre Catane et Villafranca Tirrena a été marquée par l'échappée du Suisse Simon Pellaud. Le Valaisan âgé de 27 ans est parti avec deux autres coureurs (Gradek, Frappati) dès le départ, et il a lâché ses collègues dans le col de Portella Mandrazzi, à 64 km du but. Mais il a été repris par le peloton à 23 km de l'arrivée, sous l'impulsion des équipes de sprinters.

Le sprint final a été très serré. Il a fallu la photo-finish pour confirmer la victoire du champion de France, qui a devancé d'un rien sur la ligne le Slovaque Peter Sagan et l'Italien Davide Ballerini.

Ecart infime

'C'est super, la chance est avec moi', s'est félicité Démare qui a jeté son vélo sur la ligne pour précéder Sagan d'un écart infime. 'Même à la maison, je m'entraîne à jeter le vélo', a souri le Farnçais, qui a répondu présent à son premier rendez-vous dans le Giro, le premier sprint massif de l'épreuve, après avoir dû donner un violent coup de frein à l'approche des deux derniers kilomètres à cause d'un chien sur le bord de la chaussée.

Joao Almeida a conservé le maillot rose de leader. Il compte désormais 2'' d'avance sur l'Equatorien Jonathan Caicedo, puisqu'il a récolté une bonification en cours de route.

Mercredi, les coureurs quittent la Sicile pour retrouver le continent. La 5e étape les conduira de Mileto à Camigliatello Silano sur 225 km d'un parcours vallonné, avec notammment l'ascension du Valico di Montescuro, dont le sommet se situe à 12 km de l'arrivée.

