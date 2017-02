Un Prévôtois dans la tourmente au FC Wil

Le ballon ne tourne plus rond au FC Wil. Le club de football de Challenge League a enregistré mercredi le départ immédiat de ses investisseurs turcs. Les raisons ne sont pas connues. Un homme d’affaires et milliardaire turc a pourtant injecté 25 à 30 millions de francs dans le club depuis l’été 2015.

Mercredi, le vice-président de la formation st-galloise a réuni tous les joueurs, dont le Prévôtois Dylan Stadelmann. Cette séance avait pour but de trouver des solutions pour garantir l’avenir du FC Wil. « Les dirigeants suisses nous ont informés qu’ils n’arrivaient plus à contacter les investisseurs turcs », relate le défenseur. D’importantes baisses de salaires sont en négociations avec l’ensemble de l’effectif. Le vice-président espère pouvoir faire une coupe de deux à deux millions et demi de francs dans le budget. Dylan Stadelmann ne se montre pas particulièrement inquiet pour l’avenir immédiat du FCW. « Les dirigeants suisses ne vont pas lâcher le club », assure-t-il. /msc