La fête du football régional

Le week-end de Pentecôte rime avec football dans la région. Les finales de la Coupe jurassienne sont au programme samedi et lundi. Juniors, dames et actifs se disputeront pas moins de dix trophées. Ces finales vont réunir 30 équipes du Jura et du Jura bernois. Elles se tiennent à Courgenay et à Bassecourt. Vous retrouvez le programme complet ci-dessous. /msc