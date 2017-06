Un éclair de génie et la Suisse s’impose mais sans briller

Un seul but mais il valait le déplacement. L’équipe de Suisse de football a chichement battu le Biélorussie 1-0 jeudi soir en match amical à Neuchâtel. L’unique réussite est venue d’une splendide frappe de Xherdan Shaqiri prise d’une bonne vingtaine de mètres et qui a terminé sa course dans la lucarne. Dans une belle ambiance, la Nati n’a toutefois pas franchement régalé les 10'200 spectateurs annoncés au stade de La Maladière. Si elle a largement dominé les débats, elle s’est créé peu de réelles opportunités de marquer face à une formation biélorusse recroquevillée en défense et qui n’a quasiment jamais inquiété le gardien suisse Roman Bürki.

Grâce à ce succès, la sélection helvétique aligne pour la première fois de son histoire une série de six victoires consécutives. De quoi partir confiant aux îles Féroé vendredi prochain, match comptant pour les qualifications pour la Coupe du monde 2018 en Russie. /jpp