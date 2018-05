La Coupe jurassienne va rendre son verdict

Qui dit week-end de Pentecôte, dit finales de Coupe jurassienne de football. Ce sera encore le cas cette année dans la région. Courtelary accueille samedi les matches des Juniors A, B, C, D et filles ainsi que le duel des Seniors. Glovelier sera lundi le terrain hôte des rencontres des Juniors E, des dames et des finales de 2e/3e ligue et de 4e/5e ligue.

Le Groupement Juniors Ajoie Ouest pourrait frapper un grand coup cette année. Il va prendre part à quatre finales : Juniors E, D, C et B. Le GJAO rassemble les jeunes de l’US Boncourt, du FC Haute-Ajoie, du FC Bure, du FC Courtemaîche, du FC Chevenez et du FC Olympic Fahy.

Chez les dames, le Groupement Féminin Vallée peut prolonger sa mainmise sur la Coupe jurassienne. Il en est le quadruple tenant du titre, record en cours. La finale 2e/3e ligue mettra aux prises les deux derniers vainqueurs du trophée : le FC Develier (en 2017) et le FC Courgenay (en 2016). Le duel 4e/5e ligue permettra à un club de renouer avec un glorieux passé. Le FC Pleigne a remporté l’épreuve en 2007, alors que le FC Bévilard-Malleray a été couronné en 1996 et en 2003 (même si c’était alors dans la catégorie supérieure 2e/3e ligue. /msc