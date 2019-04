Le FC Moutier sème deux points à la maison

Un match nul rageant pour le FC Moutier en 2e ligue interrégionale. Les footballeurs de Chalière ont partagé l’enjeu 2-2 avec Binningen dimanche à domicile. Ils ont dominé les débats face au 8e du classement, qui a toutefois su faire preuve de réalisme pour marquer sur ses rares occasions. Les Prévôtois ont ouvert le score dès la 6e minute de jeu par l’intermédiaire de Garry Germann, avant l’égalisation des visiteurs 10 minutes plus tard. Ils ont repris l’avantage juste avant le thé grâce à un penalty transformé par Loïc Schmid (41e). Les joueurs d’Alain Villard ont eu les opportunités de se détacher au tableau d’affichage en 2e mi-temps, sans pouvoir les concrétiser. Et Binningen en a profité pour arracher un point sur un nouveau penalty (73e). Le FC Moutier gagne quand même un rang au classement pour monter sur la 3e marche du podium, et reste à 9 longueurs de la première place détenue par Muttenz. /emu