Ronaldo assomme la Nati

La Suisse ne sera pas la première équipe à remporter la Ligue des Nations de football. Elle a été sortie de la phase finale mercredi par le Portugal. La Nati s’est inclinée 3-1 à Porto en demi-finale malgré un match de grande qualité. Cristiano Ronaldo a été le bourreau des Helvètes en signant un triplé.





La VAR s’en mêle

La sélection de Vladimir Petkovic a manqué d’un peu de poids offensivement pour passer l’épaule. Elle s’est montrée plutôt séduisante mais s’est retrouvée menée à la mi-temps grâce à un coup-franc transformé par la star portugaise (25e). Les Helvètes ont fait preuve de caractère en égalisant suite à une action un peu folle. Ils ont réclamé un penalty avant de voir l’action se poursuivre et l’arbitre siffler un penalty pour les Lusitaniens de l’autre côté du terrain. Mais le directeur de jeu a fait appel à la VAR (l’assistance vidéo) pour revoir l’action de la Nati et il a finalement accordé un penalty à la Suisse. Ricardo Rodriguez a remis les compteurs à égalité. Cristiano Ronaldo est ensuite sorti du bois en fin de match pour offrir la finale à ses couleurs (88e et 90e).



La Suisse jouera donc la petite finale dimanche à 15h. Ce sera face à l’Angleterre ou aux Pays-Bas. Les deux nations s’affrontent jeudi soir dans l’autre demi-finale. /msc