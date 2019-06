Trois nouveaux adversaires pour le FC Bienne

Le FC Bienne est fixé sur son sort. Le club militera à nouveau dans le groupe 2 de 1re Ligue la saison prochaine. La composition des groupes a été dévoilée lundi soir. Les footballeurs seelandais feront face à trois nouveaux adversaires. Ils se frotteront à Baden, vainqueur du groupe 3 cette saison, à Muttenz, promu de 2e ligue interrégionale, et à Wohlen, relégué de Promotion League. Les Biennois affronteront à nouveau les Jurassiens du FC Bassecourt et des SR Delémont. La 1re journée de championnat se tiendra le week-end des 3 et 4 août. /msc