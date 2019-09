Le FC Tavannes/Tramelan n’est plus dernier de 2e ligue interrégionale. Les footballeurs de Steve Langel se sont imposés à domicile samedi face à l’avant-dernier Lerchenfeld 3-0 (0-0). Joachim Geiser (65e), Nicolas Strahm (75e) et Gaetan Habegger (85e) ont permis au FCTT d’empocher les trois points. Les « jaune et rouge » restaient sur deux défaites d'affilé. Tavannes/Tramelan passe provisoirement au-dessus de la barre, sous réserve du résultat du match entre Köniz et Liestal. /tri