Le FC Bienne termine en beauté

Le FC Bienne n’a pas fait de cadeau à son adversaire. Il est allé s’imposer à Buochs 5-1 (1-1) samedi dans lors du dernier match du 1er tour de 1re Ligue de football. Malgré une mauvaise entame de match où il s’est vu mené 1-0 après 13 minutes, le FC Bienne est revenu au score grâce à un but de Kaua Safari à la 20e minute. Il a fallu attendre la seconde période pour que le score évolue. Le club seelandais a déroulé grâce à des réalisations de Brian Beyer (57e), Frédéric Tosato (88e) et de Kaua Safari à nouveau (49e et 72e).

Cette victoire permet au FCB de prendre la 4e place de la hiérarchie avec le même nombre de point que le premier finalise mais avec un match de plus. /lge