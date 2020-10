Le football amateur ne tapera plus dans le ballon cette année. La 1re Ligue a annoncé mercredi soir l’interruption des championnats. Ils ne reprendront pas avant l’année prochaine. L’Association de Football Berne/Jura en a fait de même ce jeudi matin. Le FC Bienne avait encore cinq matches à jouer. Aucune date de reprise n’est pour l’heure fixée.





« Aller de l’avant »

Cette décision ne surprend pas du côté de la Tissot Arena. Le président du FC Bienne Dietmar Faes l’aurait même souhaité la semaine dernière déjà. « Elle est justifiée, il faut accepter les choses », lâche l’homme fort du FCB. Dietmar Faes rappelle que tout le monde est touché par cette pandémie. Aussi, dit-il, « je ne veux pas me plaindre, il faut faire avec ». Pour lui, dans les situations de crise, « on voit qui travaille bien et qui travaille moins bien ». Tout juste lance-t-il un petit regret quant à la forme affichée par sa troupe cet automne. « C’est dommage pour nous car on était dans un bon coup. Il faut désormais garder le positif et aller de l’avant ». /msc