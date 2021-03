Le FC Bienne retrouve enfin les terrains au complet

Swiss Olympic a donné ce week-end son feu vert à la reprise de la 1re Ligue de football. Les 3e et 4e divisions ont été reconnues comme des championnats "semi-professionnels", ce qui autorise la reprise des entraînements avec un effectif complet et des matches. Le FC Bienne va donc retrouver les terrains dès ce lundi. « Ça fait plus de quatre mois qu’on ne peut pas faire notre sport préféré. On en rêvait, d’avoir la chance de reprendre. On a été patient, et sérieux en reprenant début janvier avec beaucoup de courses pour essayer de se préparer et gagner un peu de temps pour avoir cette bonne nouvelle. Ça va faire du bien à tout le monde », se réjouit l’entraîneur biennois Anthony Sirufo, dont l’équipe caracolait en tête de son groupe lors de l’interruption des compétitions à l’automne dernier.





Reprise du championnat probablement début ou mi-avril

« Notre seule crainte, au vu de notre premier tour, c’était que tout s’arrête et que le championnat ne reprenne pas comme l’an dernier. Là c’est une bonne nouvelle car on garde notre destin entre nos pieds », ajoute le coach qui n’a rien perdu de ses ambitions durant cette longue pause forcée. Les clubs prévoient de programmer quelques matches amicaux d'ici début ou mi-avril, créneau probable pour une reprise des matches de championnat. Selon Anthony Sirufo, le FC Bienne pourrait même jouer ses matches en retard du premier tour dès fin mars. /jpi