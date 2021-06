Des trophées pour la jeunesse

Le ballon rond sera en fête ce week-end à Courrendlin. C’est au Stade du Canal que se tiendront les finales de la Coupe jurassienne pour les juniors. Toutes les catégories auront leur moment festif, des juniors E aux juniors A, en passant par les filles. Pour adapter cette manifestation aux mesures en lutte contre le coronavirus, certaines dispositions ont été prises.





Horaire revu et masque obligatoire

L’association jurassienne de football a quelque peu aménagé le calendrier habituel. Les juniors E seront les seuls à jouer le dimanche matin. Pour le reste, les matches s’enchaîneront le samedi au Canal. Normalement, les plus petits, à savoir les juniors D, ouvraient les feux, et les plus grands, les A, clôturaient la fête en soirée. L’AJF a toutefois décidé d’intercaler les finales de juniors B et de juniors A entre des matches avec de fortes affluences attendues. C’est en effet dans ces catégories d’âge que le nombre de spectateurs est habituellement le moins élevé, selon l’AJF. Ainsi, on verra les juniors D à 10h, suivis des B à midi, des C à 14h, des A à 16h et des filles à 18h.

Et puis, le FC Courrendlin, club organisateur, sera en charge de faire respecter les mesures en lien avec le coronavirus. 300 personnes pourront accéder au Stade du Canal, mais devront être masquées et garder leurs distances. Aussi, le traçage sera obligatoire à partir de 50 spectateurs. /mle