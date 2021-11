La Nati doit (beaucoup) marquer et croiser les doigts

Elle n’a pas complètement son destin entre ses crampons avant d’affronter la Bulgarie ce lundi soir à Lucerne (20h45). Néanmoins, tout reste possible pour l’équipe de Suisse de football à l’heure de disputer son dernier match de qualification pour la prochaine Coupe du monde, elle qui peut et veut croire à une qualification directe dans le duel à distance qui l’oppose à l’Italie. Suisses et Italiens ont le même nombre de points mais les Transalpins disposent d’une différence de buts favorable (+11 contre +9). Il faudra sans doute sortir la calculette devant sa télé ce soir, tant les scénarios possibles sont nombreux.





Le plus simple

La Suisse empoche son billet pour le Qatar si elle fait un meilleur résultat que l’Italie, en déplacement à Belfast face à l’Irlande du Nord. Une configuration qui éviterait tous comptes d’apothicaire.





Le plus farfelu

Des défaites combinées de la Suisse et de l’Italie pourraient aussi faire le bonheur des Helvètes mais il faudrait une vraie déroute des Transalpins pour renverser la différence de buts en faveur de la Nati. Difficile de compter là-dessus.





Le plus probable

Les deux favoris l’emportent. La Suisse devrait alors battre la Bulgarie avec un écart d’au moins deux buts de plus que la victoire de l’Italie en Irlande du Nord afin d’inverser ce fameux goal-average. Et encore, deux buts pourraient ne pas suffire, certains scénarios envoyant l’Italie à la Coupe du monde grâce à une meilleure attaque mais avec un goal-average identique.





Le plus ric-rac

Une égalité parfaite entre la Suisse et l’Italie au coup de sifflet final ce lundi soir, c’est possible ! Même nombre de points, même différence de buts, même nombre de buts inscrits et encaissés. Exemple le plus simple : une victoire 3-0 de la Suisse et un court succès 1-0 de l’Italie. La Nati sera alors la grande gagnante de ce scénario rocambolesque mais tout à fait plausible, avec Silvan Widmer en héros puisque c’est son but à l’extérieur à Rome qui qualifierait la Suisse.





En résumé

Vous l’avez compris, ça peut vite devenir compliqué. La recette pour ne pas (trop) calculer ? Atomiser la Bulgarie... et croiser les doigts. /jpi