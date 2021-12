Le FC Bienne jouera sa survie au printemps

Le FC Bienne passera les fêtes juste au-dessus de la zone rouge. Les footballeurs seelandais ne doivent d’ailleurs leur 12e place de Promotion League à la trêve qu’à une meilleure différence de buts avec Etoile Carouge. En difficultés depuis quelques semaines après une bonne entame de saison, les hommes d’Anthony Sirufo ont bouclé ce dimanche l'année 2021 sur un dernier match nul 2-2 à la maison face à Bellinzone. Promu dans la troisième division du football helvétique, le FC Bienne a vécu une première partie de saison contrastée. « Je parlerais plutôt d’un bilan encourageant pour la suite », défend le directeur technique biennois. « On est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de Suisse. En championnat on aurait pu faire mieux mais il ne faut pas oublier que l’on est dans une saison de transition après une promotion. Le classement est très serré, avec trois points de plus on serait dans une position beaucoup plus confortable », renchérit Mauro Ierep.