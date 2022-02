Le FC Bienne attend Lucerne avec détermination

Non sans une petite idée derrière la tête, celle de faire un coup retentissant pour s’offrir une place dans le dernier carré et rêver encore un peu plus. « Ils nous sont supérieurs, c’est une certitude. Mais sur un match, avec une équipe comme la nôtre avec un bon niveau, si on y met chacun un peu plus que ce que l’on peut faire, on peut parfaitement les embêter. Respecter Lucerne, c’est vouloir les battre », lance Anthony Sirufo avec conviction. Et l’entraîneur seelandais n’entend pas, malgré l’adversaire, renier l’identité de son équipe et placer un bus devant le but.





« Jouer notre jeu si on veut exister »

« On va quand même essayer de jouer notre jeu si on veut exister dans ce match. Bien évidemment il faudra être plus compact qu’à l’accoutumée et redoubler d’efforts mais on va jouer notre chance crânement ». Des vertus déjà affichées en coupe, notamment en août 2018 lorsque le FC Bienne avait poussé le grand Young Boys en prolongation avant de concéder un but cruel à la 120e minute (3-2). Les Biennois n’ont plus humé le parfum d’une demi-finale depuis la formidable épopée de 2011. Les pensionnaires de Challenge League avaient alors été sortis par Sion en demi-finale après avoir fait tomber Bâle et… Lucerne. /msc-jpi